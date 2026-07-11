Musluktan akan suyun sırrı burada saklı: Palandöken Barajı'na dev ağlar serildi

Erzurum'un Çat ilçesi sınırlarında, Lezgi ve Pisyan dereleri üzerinde yer alan Palandöken Barajı'ndaki su kalitesinin kontrolü amacıyla Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma başlattı. Erzurum'un içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj gölüne Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arslan ve ekibi tarafından 400 metrelik germe ağ serildi. Bir süre sonra çekilen ağlara yakalanan balık türleri tek tek tespit edildi. Çalışmada göldeki balık yoğunluğunu belirlemek için de araştırma yapıldı.