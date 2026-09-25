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Kaynak: AA

TFF, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programında değişikliğe gitti. Daha önce 2-4 Şubat 2027 olarak belirlenen maç tarihleri 9-11 Şubat 2027 olarak güncellendi.

TFF Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda yapılan değişikliğin gerekçesi, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa organizasyonu oldu.

İspanya Süper Kupa karşılaşmalarının 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak olması nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı yeniden düzenlendi.

Yeni takvime göre kupadaki çeyrek final maçları 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Federasyon, tarih değişikliğinin İstanbul ekiplerinin çeyrek final aşamasında mücadele etme ihtimali de dikkate alınarak yapıldığını bildirdi. Ayrıca iki organizasyon sırasında güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanabilmesi de kararın gerekçeleri arasında gösterildi.