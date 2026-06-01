Normal sezonu 23 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider tamamlayan, ardından play-off aşamasında da mutlu sona ulaşan başkent temsilcisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. Kulüp açıklamasında, altı sezon boyunca takım forması giyen Bedirhan Bülbül'ün sahadaki performansı ve kulübe katkılarıyla önemli isimlerden biri olduğu vurgulanarak oyuncuya veda edildi.

Ziraat Bankkart, 26 yaşındaki voleybolcuya kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, kariyerinin devamında başarı dileklerini iletti.