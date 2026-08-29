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Kaynak: AA

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün site duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Mürvet Tolon, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Mürvet Tolon da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

CENAZE TÖRENİNE YAKINLARI KATILDI

Mürvet Tolon için Küçükçekmece Hz. Osman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tolon'un çok sayıda yakını katıldı.

Tolon'un oğlu Tolga Tolon ve kızı, camide taziyeleri kabul etti.

KULAKSIZ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mürvet Tolon'un cenazesi, Kasımpaşa Kulaksız Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.