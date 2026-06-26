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Wimbledon Tenis Turnuvası’na ana tablodan katılacak Zeynep Sönmez’in ilk turdaki rakibi belli oldu.

Dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası ve 28 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) ile karşılaşacak.

İki tenisçi daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası’nda iki kez karşılaşmış ve her iki maçı da Zeynep Sönmez kazanmıştı.

Bu sezon Avustralya Açık’ta 3. tura yükselen Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ise ilk turda veda etmişti.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, 29 Haziran–12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.