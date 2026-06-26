2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında şampiyon olarak büyük çıkış yakalayan Hilmi Cem İntepe, yarışmanın ardından oyunculuk kariyerine adım attı.
Hilmi Cem İntepe'den yıllar sonra gelen Acun Ilıcalı itirafı
Survivor'da şampiyon olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Hilmi Cem İntepe, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda Muhteşem Yüzyıl'a dahil olma sürecini anlattı. İntepe, Acun Ilıcalı'nın kendisi için verdiği referansın kariyerinde önemli rol oynadığını söyledi.Kaynak: Diğer
Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan İntepe, katıldığı bir YouTube programında oyunculuğa geçiş sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun ardından oyunculuk teklifi aldı
Survivor'daki başarısının ardından kısa sürede oyunculuk teklifleri almaya başladığını belirten İntepe, Muhteşem Yüzyıl'a dahil olma ihtimalinin bulunduğunu ancak o dönemde hiçbir oyunculuk deneyiminin olmadığını ifade etti.
"O dönem Survivor'da şampiyon olmuştum. Oradan çıkar çıkmaz bize oyunculuk teklifleri gelmeye başladı. Muhteşem Yüzyıl'a girme olasılığım vardı ama hiç oyunculuk tecrübem yok." diyen İntepe, yaşadığı süreci anlattı.
Muhteşem Yüzyıl'da Yavuz karakterini canlandırdı
Hilmi Cem İntepe, 2013 yılının eylül ayında dizinin kadrosuna katıldığını ve Şehzade Mustafa'nın silahtarı olan Yavuz karakterine hayat verdiğini söyledi. Dizide, Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Atmaca karakterinin sağ kolu olarak görev aldığını belirten İntepe, aksiyon sahnelerinde yoğun şekilde yer aldığını ifade etti.
"Acun Ilıcalı'nın referansı çok büyüktü"
Oyunculuk kariyerinin başlamasında Acun Ilıcalı'nın desteğinin önemli olduğunu söyleyen İntepe, şu ifadeleri kullandı:
"Acun Ilıcalı'nın referansı çok büyüktü benim için. Timur Savcı'yla konuşup 'Güven ona, şampiyonumu gönderiyorum. Eğit onu, sana emanet' dedi. Ondan sonra da başladım. Muhteşem Yüzyıl'da 16 bölüm oynadım. Sarp Akkaya'yla badiydik biz. Toplasan iki üç kelime anca konuşmuşumdur, aksiyonda vardık genel olarak."
Yıllar sonra yaptığı bu açıklamalarla yeniden gündeme gelen Hilmi Cem İntepe, Survivor sonrası oyunculuğa geçiş sürecinde Acun Ilıcalı'nın desteğinin kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.