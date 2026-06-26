Hilmi Cem İntepe'den yıllar sonra gelen Acun Ilıcalı itirafı

"Acun Ilıcalı'nın referansı çok büyüktü benim için. Timur Savcı'yla konuşup 'Güven ona, şampiyonumu gönderiyorum. Eğit onu, sana emanet' dedi. Ondan sonra da başladım. Muhteşem Yüzyıl'da 16 bölüm oynadım. Sarp Akkaya'yla badiydik biz. Toplasan iki üç kelime anca konuşmuşumdur, aksiyonda vardık genel olarak."