Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’da düzenlenen Merida Open’da çeyrek finale yükseldi. Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan 23 yaşındaki sporcu, tekler ikinci turunda klasmanın 39 numarası Ann Li ile karşı karşıya geldi.
WTA 500 kategorisindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, ilk turu bay geçen 3 numaralı seribaşı rakibini 3-6, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yenerek son sekize kaldı.
SIRADAKİ RAKİP BUCSA
WTA kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2024’te aynı organizasyonda kazanan Zeynep Sönmez, çeyrek finalde dünya 20 numarası İspanyol tenisçi Cristina Bucșa ile karşılaşacak.