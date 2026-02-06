Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta 3. tura yükselerek kadınlar dünya sıralamasında 79’unculuğa çıkan Zeynep Sönmez, Katar Açık’ta mücadele edecek. Milli tenisçi, başkent Doha’da 8-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın ilk turunda dünya 49 numarası Yunan raket Maria Sakkari ile karşı karşıya gelecek.

23 yaşındaki Zeynep, bu turu geçmesi halinde ise turnuvanın 6 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Jasmine Paolini ile eşleşecek.

Bir diğer milli tenisçi Berfu Cengiz ise Katar Açık Elemeleri ilk turunda, dünya sıralamasında 60’ıncı basamakta yer alan Polonyalı Magdalena Frech’e 2-0 (7-5, 6-0) mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde grand slam’lerin ardından en yüksek ödül havuzuna sahip organizasyonlar arasında yer alan WTA 1000 kategorisindeki 2026 Katar Açık’ta toplam 4 milyon 88 bin 211 dolar para ödülü dağıtılacak.

Sert zeminde oynanacak turnuvada, 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Iga Swiatek (Polonya), 2026 Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan) ve son şampiyon Amanda Anisimova (ABD) gibi dünya tenisinin önde gelen isimleri de korta çıkacak.