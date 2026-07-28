Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Kanadalı Cadence Brace ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 6-4 kazanan Zeynep, ikinci seti 6-3 kaybetmesine rağmen karar setinde rakibine 6-3 üstünlük kurarak korttan 2-1 galip ayrıldı.
4 NUMARALI SERİBAŞI OLARAK MÜCADELE EDİYOR
WTA 250 kategorisindeki organizasyona 4 numaralı seribaşı olarak katılan milli tenisçi, ilk maçını başarıyla geçerek ikinci tur biletini aldı.
Milli sporcu, ikinci turda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşı karşıya gelecek.