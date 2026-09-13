Kaynak: DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek kritik bir müzakere mesajı verdi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Zelenskiy, iki ülkenin de davet edilmesi durumunda aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeye açık olduğunu duyurdu.

"ÖNEMLİ OLAN SADECE SONUÇTUR"

Putin ile bir araya gelmelerinin gerekli olduğunu belirten Zelenskiy, diplomasinin somut adımlara dönüşmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele sözler değil; ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur."

"GEÇEN YILA GÖRE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ile Kiev temaslarını olumlu bir adım olarak değerlendiren Ukrayna lideri, ülkesinin masadaki konumuna ilişkin de iddialı konuştu. Zelenskiy, Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir noktada durduğunu ve geçen yıla kıyasla sahada ve masada daha güçlü olduğunu savundu.