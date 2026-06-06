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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya’nın Baltık Filosu’na ait stratejik öneme sahip Kronştadt Deniz Üssü’nü hedef aldığını belirtti. Üssün Ukrayna sınırına yaklaşık 1000 kilometre mesafede bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, saldırının İHA’larla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ukrayna lideri ayrıca, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde yer alan ve Ukrayna’ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki bir petrol deposuna da saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, “Bu savaşı sona erdirme vakti geldi ama Rus lider Vladimir Putin savaşmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, gece saatlerinde düzenlenen saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise saldırının detaylarına yer verildi. Açıklamada, birden fazla İHA’nın üsse isabet ettiği ve bölgede yangınların çıktığı bildirildi.

Kronştadt Deniz Üssü’nün Rus donanması için kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, “Üste savaş gemileri, denizaltılar, eğitim merkezleri, onarım rıhtımları ve gemi inşa tesisleri bulunmaktadır.” denildi.

Söz konusu saldırı, Ukrayna’nın Rusya iç bölgelerindeki stratejik hedeflere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.