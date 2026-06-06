Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşanan krizin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.
Bologna'dan eski öğrencisini istedi... Italiano, Beşiktaş'a gelir gelmez İtalya'dan 3 transfere onay verdi
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen V. Italiano, Bologna'dan eski öğrencisi dahil İtalya'dan 3 futbolcunun transfer edilmesine sıcak bakıyor. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
Futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen’in günlerdir sürdürdüğü görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu.
İSTANBUL’A GELDİ
48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Önder Özen ile birlikte İstanbul’a gelerek resmi süreç için ilk adımı attı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANIYOR
Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermeye hazırlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda kadro planlamasının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Basında çıkan iddialara göre teknik adam İtalya'dan 3 futbolcuyu şimdiden gözüne kestirdi.
BOLOGNA’DAN TANIDIĞI İSİM
İtalyan teknik adamın, daha önce Juventus forması da giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu özellikle kadro planlamasında önemli bir parça olarak değerlendirdiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Bu sezon 51 maça çıkan Orsolini, 14 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yüksek skor katkısı ve istikrarlı performansı ile dikkat çekti.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Bu sezon 51 maça çıkan Orsolini, 14 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yüksek skor katkısı ve istikrarlı performansı ile dikkat çekti.
LAURIENTE İSTEĞİ
Nicolo Schira’nın haberine göre Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Fransız oyuncu Armand Lauriente ile ilgileniyor.
ITALİANO’DAN ONAY GELDİĞİ İDDİASI
Haberde, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Vincenzo Italiano’nun da Laurienté’yi beğendiği ve oyuncunun performansını olumlu değerlendirdiği belirtildi.
SASSUOLO PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
27 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda 39 maçta forma giydi ve 7 gol, 9 asistlik katkı sağladı. Hızlı oyun tarzı ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti. Lauriente’nin Sassuolo ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi devam ederken, transferin gerçekleşmesi için kulübün bonservis beklentisinin belirleyici olacağı ifade ediliyor.
PAVARD İDDİASI
İtalyan basınında çıkan habere göre, Inter’in, Fransız stoper Benjamin Pavard’ı Beşiktaş’a önerdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Vincenzo Italiano sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdığı, Inter’in ise maliyet düşürme planı kapsamında bazı oyuncularla yollarını ayırabileceği belirtildi.
30 yaşındaki savunmacının Marsilya’da kiralık oynadığı, Inter ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunduğu ve Beşiktaş’ın şu an için resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Pavard’la Borussia Dortmund ve Marsilya’nın da ilgilendiği aktarıldı.