Bologna'dan eski öğrencisini istedi... Italiano, Beşiktaş'a gelir gelmez İtalya'dan 3 transfere onay verdi

30 yaşındaki savunmacının Marsilya’da kiralık oynadığı, Inter ile 2028’e kadar sözleşmesi bulunduğu ve Beşiktaş’ın şu an için resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Pavard’la Borussia Dortmund ve Marsilya’nın da ilgilendiği aktarıldı.