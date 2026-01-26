İtalya Serie A’nın 22. haftasında Roma zirve yarışında direkt rakibi olan Milan'ı ağırladı.
Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Roma, Zeki Çelik’in kazandırdığı penaltıyla 1-1’lik beraberliği yakalayarak kritik maçta 1 puanı kurtardı.
İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Milan 62. dakikada Koni De Winter ile 1-0 öne geçti.
ZEKİ ÇELİK PENALTIYI KAZANDIRDI
Ev sahibi ekip golden sonra oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Dakikalar 74’ü gösterdiğinde Roma beraberlik golünü getiren pozisyonu buldu.
Arka direğe yapılan ortada top dışarı çıkmak üzereyken son anda yetişen Zeki Çelik, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi.
Top Bartesaghi’nin koluna çarpınca hakem Colombo penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Lorenzo Pellegrini hata yapmadı ve skoru 1-1’e getirdi.
ZEKİ ÇELİK PERFORMANSIYLA DA ALKIŞ ALDI
Roma’nın 1 puanı kurtarmasında Zeki Çelik’in başrol oynadığı pozisyon maçın kırılma anı oldu. Milli oyuncu aynı zamanda zorlu mücadelede gösterdiği performansla da alkış aldı.
ROMA MILAN'IN PUAN FARKINI AÇMASINA İZİN VERMEDİ
Serie A’da üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından ikinci sıradaki Milan puanını 47’ye yükseltirken Roma 43 puana çıktı.