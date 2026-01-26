ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum'

Hava Trafiği Kilitlendi: Binlerce Sefer İptal

Şiddetli fırtına, hava ulaşımını da felç etti. FlightAware verilerine göre, yalnızca bugün için planlanan en az 9 bin 600 uçuş iptal edildi. Bir önceki gün de 4 binden fazla sefer yapılamamıştı. Yetkililer, fırtınanın etkisini artırması halinde iptallerin sürebileceği uyarısında bulunuyor.