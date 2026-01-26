Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum'

ABD’yi etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası nedeniyle 20 eyalette acil durum ilan edildi. Dondurucu soğuklar 3 kişinin hayatına mal olurken, 9 bin 600 uçuş iptal edildi, yaklaşık 500 bin hane elektriksiz kaldı.

ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 1

ABD, son yılların en sert kış dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Ülke genelinde etkisini artırması beklenen aşırı soğuk hava, hem can kayıplarına hem de ciddi altyapı sorunlarına yol açtı.

1 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 2


New York’ta Manhattan ve Brooklyn’de farklı noktalarda, evsiz oldukları değerlendirilen biri kadın üç kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer, ilk incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, ölümlerin dondurucu hava koşullarıyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

2 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 3

Sıcaklıklar Eksi 12’ye Geriledi

New York Polisi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. ABD basını, ölümlerin yaşandığı cumartesi gecesi hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğünü aktardı. Uzmanlar, bu seviyelerin insan hayatı için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

3 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 4

Hava Trafiği Kilitlendi: Binlerce Sefer İptal

Şiddetli fırtına, hava ulaşımını da felç etti. FlightAware verilerine göre, yalnızca bugün için planlanan en az 9 bin 600 uçuş iptal edildi. Bir önceki gün de 4 binden fazla sefer yapılamamıştı. Yetkililer, fırtınanın etkisini artırması halinde iptallerin sürebileceği uyarısında bulunuyor.

4 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 5

Elektrik Kesintileri Yayılıyor

Enerji altyapısı da fırtınadan ağır darbe aldı. PowerOutage verilerine göre, sabah saatleri itibarıyla yaklaşık 500 bin hane elektriksiz kaldı.

5 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 6

Mississippi, Texas ve Tennessee’de her birinde 100 binden fazla hanenin elektriği kesilirken, Louisiana ve New Mexico’da da benzer sorunlar yaşanıyor. Ekiplerin sahada onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

6 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 7

20 Eyalette Acil Durum Kararı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başkent Washington’un da dahil olduğu Columbia Bölgesi ile birlikte 19 eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, özellikle güney eyaletlerinde on binlerce kişinin elektriksiz kaldığını belirterek halka uyarılarda bulundu.

7 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 8

Noem, “Hava daha da soğuyacak. Vatandaşlarımızdan yakıt ve gıda stoğu yapmalarını istiyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.

8 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 9

Fırtına Etkisini Sürdürecek

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin güneydoğusunda yaygın ve yoğun buzlanmaya neden olabilecek, alışılmadık derecede güçlü bir fırtınanın etkili olduğunu duyurdu.

9 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 10

Uzmanlar, rekor seviyedeki soğuklar ve sert rüzgârların en az yarına kadar günlük yaşamı ciddi şekilde aksatacağını vurguluyor.

10 11
ABD'de dondurucu alarm: 22 eyalette 'acil durum' - Resim: 11
11 11
Kaynak: Diğer
