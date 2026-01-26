Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, saat 21.30 sıralarında Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi.
İddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, olayın ardından otomobille bölgeden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.