CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti iktidarının Akkuyu Nükleer Güç Santrali üzerinden Rusya’ya sağladığı ekonomik kazanca ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Cumhuriyet tarihinin en büyük peşkeşi'

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı ve işletmesi sürecinde ortaya çıkan mali tabloyu belgelediklerini belirterek, “AKP’nin cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik” dedi.

Yavuzyılmaz’ın aktardığı hesaplamaya göre, Rusya’nın santralin işletme süresi boyunca elde edeceği toplam gelir 207 milyar 399 milyon dolar olarak öngörülüyor. Buna karşılık Rusya’nın kullandığı kredilerin ana para ve faiz toplamı 24 milyar 209 milyon dolar, hissedar katkısı yani öz sermaye tutarı ise 3 milyar 100 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

'Net kar 180 milyar dolar'

Bu verilerle Rusya’nın Akkuyu’daki toplam giderinin 27 milyar 329 milyon dolar olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Sonuç olarak Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki toplam net kârı 180 milyar 70 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu rakamın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya karşılık geldiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, “Bunun adı Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarının değil, yabancı bir ülkenin çıkarlarına hizmet etmektir” diyerek iktidara sert tepki gösterdi.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-Akkuyu Nükleer A.Ş. Teşvik Belgesi