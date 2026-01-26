Tarsus’ta DEM Parti'nin organize etiği izinsiz gösteri sonrası yaşanan ve bir Suriyeli gencin hayatını kaybettiği olayda, PKK’ya yakın bilinen kaynaklar ve sosyal medya hesapları tarafından yapılan algılara karşı Mersin Valiliği'nden resmi açıklama geldi.

Mersin Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak 2026 günü saat 19.00 sıralarında Tarsus ilçesinin Gazipaşa Mahallesi’nde, Suriye’de yaşanan gelişmeleri protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlendi.

Güvenlik güçleriyle yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağıldı. Ancak eylemin sona ermesinden kısa süre sonra bir grup kişinin bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma çıktı.

Valilik açıklamasında, tartışma sırasında ev sahibi H.K.’nin havaya ateş açtığı, bu sırada karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A.’ya (2002 Halep doğumlu) merminin isabet ettiği belirtildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından havaya ateş açtığı belirlenen H.K. ile oğlu A.K., olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Valilik, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi."