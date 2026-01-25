Juventus’un Serie A’nın 22. haftasında Napoli’yi ağırladığı karşılaşmada Kenan Yıldız attığı golle dev maça damga vurdu.

Torino’da oynanan dev mücadelede Juventus 22. dakikada Jonathan David’in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda tempo yükseldi.

Kenan Yıldız 56. dakikada gördüğü sarı karta rağmen oyundaki etkinliğini sürdürdü. Teknik heyetin hücum planında önemli rol üstlenen milli oyuncu, maçın kırılma anında sahneye çıktı.

KENAN YILDIZ’DAN DAR AÇIDAN HARİKA GOL

Dakikalar 77’yi gösterdiğinde Fabio Miretti’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan Yıldız, dar açıdan yaptığı soğukkanlı vuruşla kaleci Alex Meret’i mağlup etti.

Kenan Yıldız’ın golü Juventus’un Napoli karşısında kontrolü tamamen ele almasını sağladı. Juventus 86'da Filip Kostic'in golüyle skoru tayin ederek 3 puanı 3 golle aldı.

Torino ekibi bu sonuçla puanını 42'ye yükseltirken Napoli 43 puanda kaldı.

KENAN YILDIZ: 'HARİKA BİR MAÇ OYNADIK'

Maçın ardından DAZN'a açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız, "Harika bir maç oynadık, eğlendik, bugün gerçekten çok iyiydik, takım, hatta taraftarlarımız bile, vay canına. Şu anda hem takım için hem de kendim için inanılmaz derecede iyi hissediyorum, önemli olan takıma yardımcı olmam. Taraftarlar bugün harika bir seviyedeydi, böyle devam edelim." diye konuştu.