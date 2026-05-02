EREĞLİ’DE ŞAFAK VAKTİ DEV OPERASYON

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü planlı çalışmayı operasyonla tamamladı. 28 Nisan Salı günü sabah saat 06.00’da "düğmeye basan" ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyona 120 ekip ve 640 personel katılarak bölgeyi adeta abluka altına aldı.

16 ARA YAKALAMA İLE ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Soruşturmanın sadece operasyon günüyle sınırlı kalmadığı, ekiplerin sabırlı takibi sonucunda operasyon gününe kadar tam 16 "ara yakalama" gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu ön çalışmalar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, şafak vakti düzenlenen son darbe ile dosya kapsamındaki 55 hedef şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız silahlar da bulundu. Aramalar sonucunda;

2 bin 234 adet sentetik ecza,

318 gram sentetik kannabinoid,

Bir miktar metamfetamin ve hassas teraziler,

1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 32'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler emniyet ve savcılık sorgularının ardından serbest kaldı.