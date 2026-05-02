Türkiye Belediyeler Birliği bugün başkan, meclis başkanlık divanı, İhtisas Komisyonu ile encümen üyeleri seçimi için Ankara’da bir otelde toplandı.

TBB Başkan Vekili de olan Seçer’in açılış konuşmasının ardından divanda söz alan CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İmamoğlu’nun mesajını okumak istemesi, AK Parti ve CHP'li belediye başkanları arasında tartışma ve arbedeye yol açtı. Ardından toplantıya ara verilip salon boşaltıldı. Gerginlik salon dışında da sürdü.

Gerginlik sonrası İmamoğlu’nun mesajının okunmasından vazgeçildi ve CHP’liler durumu protesto etti. Toplantı salonda ‘düzen yeniden sağlandıktan sonra’ devam ederken oylamaya geçildi.

CHP’nin TBB başkan adayı Vahap Seçer; Cumhur İttifakı’nın ise AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’di.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 446 oyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi. Görgel’inse 311 oy aldığı açıklandı.

CHP’li belediye başkanları, sonuçları “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarak kutladı.