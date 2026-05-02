İBB Davası'nda tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun'un Aile Dayanışma Ağı'ndaki konuşması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba TORUN ERDOĞDU’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır.

TUBA TORUN NE DEMİŞTİ?

Tuba Torun, 30. celse görülürken Aile Dayanışma Ağı'nın basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Adem Soytekin'in ifadesi öne alındı. Neden? Çünkü psikolojisi bozuluyordu beyefendinin. O kadar beyan sırasında, sorgu sırasında çok üstüme geliniyor, psikolojim bozuluyor diye öne aldılar. Meğersem tahliye etmek içinmiş.

21 suçtan yargılanan Adem Soytekin, üstelik de psikolojisi bozulduğu için hiçbir şekilde stres bile, strese dahi sokulmaya kalkışılmayan, yani stres dahi çekmesin diye 47. sırada ifadesi alınan Adem Soytekin'in tahliyesi istenirken; bir tane suçtan yargılanan, cezasını çoktan çekmiş olan, ayrıca da infaz affından faydalandığı için devletin, bugüne kadar yattığı bütün bir yılı devletten alacaklı olan Aykut Erdoğdu'nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibinin dibidir!

Biz bu zamana kadar gerçekten çok saygın bir şekilde, sakin bir şekilde haklarımızı talep ettik. Şu saatten sonra, bu akşam, benim kocam Aykut Erdoğdu, 33 yıl bu devlete hizmet etmiş, AK Parti'nin boy boy yolsuzluklarını dökmüş olan Aykut Erdoğdu, dört dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa, buradan ilan ediyorum, bu savaş ilanıdır! Savaş ilanıdır!"