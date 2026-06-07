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Diyabet tedavisi ve kilo kontrolü amacıyla kullanılan GLP-1 grubu ilaçlarla ilgili yeni bir araştırma, tıp dünyasında dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. ABD'de gerçekleştirilen çalışmada, bu ilaçları kullanan kişilerde pankreas kanseri riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğu görüldü.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) yıllık toplantısında paylaşılan araştırma sonuçlarına göre, Mounjaro ve Ozempic gibi GLP-1 ilaçlarını kullanan hastalarda pankreas kanserine yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 50 oranında azaldığı tespit edildi.

90 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, ABD'deki yaklaşık 90 bin kişinin sağlık kayıtlarını değerlendirdi. Çalışmada özellikle pankreas kanseri açısından yüksek risk grubunda bulunan kronik pankreatit ve tip 2 diyabet hastalarına odaklanıldı.

Uzmanlar, ilaçların kan şekeri kontrolünü sağlaması, metabolizmayı düzenlemesi ve iltihaplanmayı azaltmasının bu sonuçta etkili olabileceğini değerlendiriyor.

KANSERLE İLİŞKİLİ SÜREÇLERİ ETKİLEYEBİLİR

Araştırmaya göre GLP-1 ilaçları yalnızca kilo kaybı ve diyabet kontrolüyle sınırlı kalmayabilir. İlk laboratuvar verileri, bu ilaçların kanser oluşumuyla bağlantılı bazı hücresel mekanizmaları da yavaşlatabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada yer almayan uzmanlardan Dr. Rachna Shroff da elde edilen bulguların dikkat çekici olduğunu belirterek, kronik pankreatit hastalarında görülen risk azalmasının önemine dikkat çekti.

KESİN SONUÇ İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR GEREKİYOR

Uzmanlar, geçmişte GLP-1 ilaçlarının pankreatit riskini artırabileceğine yönelik endişelerin gündeme geldiğini ancak bugüne kadar elde edilen geniş ölçekli verilerin bu iddiaları doğrulamadığını ifade ediyor.

Ölüm oranı yüksek kanser türleri arasında yer alan pankreas kanseriyle mücadelede yeni umut olarak değerlendirilen bulguların kesinleşmesi için daha kapsamlı ve uzun süreli araştırmalara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.