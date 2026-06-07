OLAYLAR

769 - FMU (French Mason Union) kuruldu.

1099 - Birinci Haçlı seferi: Haçlı ordusu Kudüs kalesi önüne geldi ve Kudüs Kuşatması başladı.

1494 - Dönemin deniz güçleri Portekiz ve İspanya, Tordesillas Antlaşması'na vardı.

1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii açıldı.

1654 - XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.

1692 - Jamaika'nın Port Royal kentinde deprem: 1600 kişi öldü, 3000 kişi ağır yaralandı.

1801 - Portekiz ve İspanya, "Badajoz Antlaşması"nı imzaladılar. Portekiz "Olivenza" şehrini kaybetti.

1832 - Québec'te Asya kolerası salgını: Yaklaşık 6000 kişi öldü.

1856 - Dolmabahçe Sarayı kullanıma açıldı.

1862 - Gennaios Kolokotronis, Yunanistan Başbakanı oldu.

1863 - Meksiko, Fransız birliklerince ele geçirildi.

1866 - Anadolu'da kurulan ilk Demiryolu hattı olan İzmir-Aydın demiryolu açıldı.

1890 - Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı.

1893 - Gandhi, ilk sivil itaatsizlik ve pasif direniş eylemine başladı.

1905 - Norveç Parlamentosu İsveç ile olan birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 13 Ağustos'ta düzenlenen referandum ile bağımsızlık onaylandı.

1918 - Osmanlı'nın 9. Ordusu kuruldu.

1929 - Vatikan bağımsız devlet oldu.

1935 - Stanley Baldwin, Birleşik Krallık Başbakanı oldu.

1939 - CHP Yönetim Kurulu devlet ve parti yönetimini yeniden ayırma kararı aldı.

1942 - Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Midway Muharebesi, ABD'nin kesin zaferi ile resmen sona erdi.

1943 - İstanbul'da tifüs salgını başladı, bazı sinemalar kapatıldı ve eskicilerin satış yapması yasaklandı.

1945 - Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve dörtlü takrir olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubuna verildi.

1957 - Atatürk Üniversitesi kuruldu.

1958 - İstanbul, Beyazıt Meydanı'nda Büyük Kıbrıs Mitingi yapıldı.

1964 - Türkiye'nin 26 ilinde kısmi senato seçimleri yapıldı. AP 31, CHP 19, bağımsızlar 1 senatörlük elde etti.

1966 - Ronald Reagan, Kaliforniya'nın 33. Valisi oldu.

1967 - İsrail birlikleri Kudüs'e girdi (Altı Gün Savaşları).

1973 - "Yavuz" zırhlısı Deniz Kuvvetleri'nden törenle emekliye ayrıldı.

1977 - Semiha Yankı, 13'üncü Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): THKP/C-Devrimci Yol militanı İlyas Has, Bekçi Süleyman Tosun'u öldürdü.

1981 - İsrail savaş uçakları, Irak'ın bir nükleer reaktörünü, nükleer silah üretiminde kullanılıyor gerekçesiyle imha etti.

1982 - Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay, Ermeni örgüt ASALA tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü.

1985 - TRT Yönetim Kurulu, parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini yayınlamama kararı aldı.

1989 - Surinam Havayolları'na ait Douglas DC-8 tipi bir yolcu uçağı Johan Adolf Pengel havaalanı (Surinam) yakınlarında düştü: 168 kişi öldü.

1994 - Sosyetenin ünlü ismi Ayşegül Tecimer, tarihî eser kaçakçılığından gözaltına alındı.

1996 - Hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a verildi.

2001 - Tony Blair başkanlığındaki İşçi Partisi, İngiltere'deki seçimleri kazandı.

2005 - MacGyver adlı Amerikan dizisinin 2. sezon DVD'si çıktı.

2007 - Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı Ankara'da toplandı.

2008 - 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

2012 - Eşcinsel evliliğin yasallaştırılması için Thorning-Schmidt Hükûmeti'nin öne sürdüğü yasa tasarısı, Folketing (Danimarka Parlamentosu) tarafından onaylandı.

2015 - Türkiye'de genel seçimler yapıldı.

2015 - Diyarbakır'da HDP mitingi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. IŞİD'in üstlendiği saldırıda 5 kişi öldü, 400'den fazla fazla kişi yaralandı.

2016 - İstanbul'un Fatih ilçesinin Vezneciler semtinde bombalı intihar saldırısı gerçekleşti. (Bknz. 2016 Vezneciler Saldırısı)

DOĞUMLAR

1561 - VII. Johann, Siegen'de ki Nassau Kontluğu kontu (ö. 1623)

1770 - Robert Jenkinson, İngiliz devlet adamı (ö. 1828)

1811 - James Young Simpson, İskoç kadın doğum uzmanı ve tıp tarihinde önemli bir figürdür (ö. 1870)

1837 - Alois Hitler, Adolf Hitler'in babası (ö. 1903)

1840 - Charlotte, Meksika İmparatoru I. Maximilian'ın eşi olan Belçika prensesi (ö. 1927)

1848 - Paul Gaugin, Fransız ressam (ö. 1903)

1862 - Philipp Lenard, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1947)

1868 - Charles Rennie Mackintosh, İskoç mimar ve ressam (ö. 1928)

1879 - Knud Rasmussen, Danimarkalı kâşif ve etnolog (ö. 1933)

1886 - Henri Coandă, Bükreş doğumlu mucit (ö. 1972)

1893 - Gillis Grafström, İsveçli buz patenci (ö. 1938)

1896 - Robert S. Mulliken, Amerikalı fizikçi, kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1986)

1896 - Imre Nagy, Macar siyasetçi (ö. 1958)

1899 - Irene Condachi, Maltalı doktor (ö. 1970)

1902 - Herman B Wells, Amerikalı akademisyen (ö. 2000)

1905 - James J. Braddock, Amerikalı boksör (ö. 1974)

1907 - Sigvard Bernadotte, İsveçli bir prens ve endüstriyel tasarımcıydı (ö. 2002)

1909 - Virginia Apgar, Amerikalı bir doktor, obstetrik anestezist ve tıbbi araştırmacıydı (ö. 1974)

1909 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1994)

1917 - Gwendolyn Brooks, Amerikalı şair, yazar ve öğretmen (ö. 2000)

1917 - Dean Martin, İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 1995)

1920 - Georges Marchais, Fransız komünist siyasetçi (ö. 1997)

1923 - Giorgio Belladonna, İtalyan briç oyuncusu (ö. 1995)

1928 - James Ivory, Amerikalı film yönetmeni ve senarist

1929 - John Turner, Kanadalı avukat ve politikacı (ö. 2020)

1931 - Okot p'Bitek, Ugandalı şair ve toplum bilimci (ö. 1982)

1931 - Virginia McKenna, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar

1933 - Arkady Arkanov, Rus oyun yazarı ve komedyen (ö. 2015)

1935 - Diana Millay, Amerikalı aktris (ö. 2021)

1940 - Tom Jones, Galli şarkıcı

1940 - Ronald Pickup, İngiliz oyuncu (ö. 2021)

1941 - Temel Karamollaoğlu, Türk tekstil mühendisi ve siyasetçi

1942 - Kirsten Lundsgaardvig, Danimarkalı ressam (ö. 2014)

1942 - Muammer Kaddafi, Libya eski lideri (ö. 2011)

1945 - Wolfgang Schüssel, Avusturyalı siyasetçi

1948 - Anna Záborská, Slovak siyasetçi

1952 - Liam Neeson, Kuzey İrlandalı aktör

1952 - Orhan Pamuk, Türk yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

1954 - Cem Ceminay, Türk radyo programcısı ve köşe yazarı

1954 - Jan Theuninck, Belçikalı ressam ve şair

1956 - L.A. Reid, Amerikalı müzik yapımcısı ve besteci

1956 - Marty Whelan, İrlandalı radyocu ve televizyoncu

1957 - Juan Luis Guerra, Dominikli şarkıcı, gitarist, söz yazarı

1958 - Prince, Amerikalı müzisyen (ö. 2016)

1959 - Mike Pence, Amerikalı politikacı ve avukat

1960 - Kemal Merkit, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2012)

1962 - Lance Reddick, Amerikalı tiyatro, film ve televizyon oyuncusu (ö. 2023)

1965 - Mick Foley, ABD'li bir profesyonel güreşçi

1965 - Damien Hirst, İngiliz ressam

1966 - Zlatko Yankov, Bulgar futbolcu

1967 - Cristina Adela Foisor, Rumen satranç oyuncusu (ö. 2017)

1967 - Dave Navarro, Amerikalı bir gitarist, şarkıcı, söz yazarı, sunucu ve oyuncu

1967 - Yuji Sakakura, Japon futbolcu

1968 - Sarah Parish, İngiliz aktris

1970 - Cafu, Brezilyalı millî futbolcu

1970 - Tomoaki Ogami, Japon futbolcu

1972 - Karl Urban, Yeni Zelandalı oyuncu

1972 - Kerem Deren, Türk senarist

1973 - Jennie Widegren, İsveçli dansçı

1974 - Bear Grylls, Büyük Britanyalı bir maceraperest, televizyon sunucusu, yazar ve izci lideri

1975 - Allen Iverson, Amerikalı basketbol oyuncusu

1976 - Mirsad Türkcan, Türk basketbol oyuncusu

1978 - Bill Hader, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve yönetmen

1979 - Catalina Castaño, Kolombiyalı tenisçi

1981 - Anna Kournikova, Rus tenisçi

1982 - Germán Lux, Arjantinli futbolcu

1983 - Piotr Małachowski, Polonyalı atlet

1984 - Marcel Schäfer, Alman futbolcu

1984 - Shu Abe, Japon futbolcu

1985 - Alejandro Bergantiños García, İspanyol futbolcu

1985 - Kenny Cunningham, Kosta Rikalı futbolcu

1988 - Michael Cera, Kanadalı sinema ve dizi oyuncusu

1988 - Arsène Copa, Gabonlu millî futbolcu

1988 - Leonardo Ferreira, Brezilyalı futbolcu

1989 - Berna Koraltürk, Türk oyuncu

1990 - Iggy Azalea, Amerikalı rapçi ve manken

1990 - Shinya Awatari, Japon futbolcu

1991 - Emily Ratajkowski, İngiliz-Amerikalı oyuncu ve modeldir

1992 - Abdul Khalili, İsveçli futbolcu

1992 - Jordan Clarkson, Amerikalı basketbolcu

1993 - Jordan Fry, Amerikalı aktör

1993 - Takumi Kiyomoto, Japon futbolcu

1994Emre Can Coşkun, Türk futbolcu

Maksad İsayev, Azeri futbolcu

1995 - Frank Bagnack, Kamerunlu futbolcu

1996 - Godfred Donsah, Ganalı futbolcu

1996 - Ryosuke Shindo, Japon futbolcu

1996 - Pargev Vardanyan, Ermeni şarkıcı

1997 - Deniz Tekin, Türk müzisyen ve söz yazarı

ÖLÜMLER

555 - Vigilius, 29 Mart 537 tarihinden 555 yılındaki ölümüne kadar görevde kalmış papa

1329 - I. Robert, İskoçya kralı (d. 1274)

1358 - Ashikaga Takauji, Japon savaşçı ve devlet adamı (d. 1305)

1394 - Anne, Kral II. Richard'ın ilk karısı olarak İngiltere Kraliçesi idi. (d. 1366)

1438 - Barsbay, Sultan (d. 1369)

1492 - IV. Kazimierz Jagiellon, Polonya Kralı (d. 1427)

1660 - II. György Rákóczi, Erdel Prensi (d. 1621)

1821 - Louis Claude Richard, Fransız bitki bilimci ve bitki ressamı (d. 1754)

1826 - Joseph von Fraunhofer, Alman optik fizikçi (d. 1787)

1840 - III. Friedrich Wilhelm, 1797-1840 yılları arasında Prusya kralı (d. 1770)

1843 - Friedrich Hölderlin, Alman şair (d. 1770)

1848 - Vissarion Belinski, Rus yazar ve edebiyat eleştirmeni (d. 1811)

1871 - August Immanuel Bekker, Alman filolog ve eleştirmen (d. 1785)

1880 - John Brougham, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı (d. 1814)

1893 - Edwin Booth, 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı oyuncu (d. 1833)

1894 - Nikolay Yadrintsev, Rus kaşif, arkeolog ve Türkolog (d. 1842)

1937 - Jean Harlow, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1911)

1945 - Nikola Mandić, Bağımsız Hırvatistan Devleti'nin Başbakanı (d. 1869)

1954 - Alan Turing, İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi (d. 1912)

1960 - Bogoljub Jevtić, Yugoslavya Krallığı'nda başbakanlık görevi görev yapan Sırp politikacı ve diplomat (d. 1886)

1966 - Jean Arp, Alman asıllı Fransız heykeltıraş, ressam ve şair (d. 1886)

1967 - Asaf Çiyiltepe, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1934)

1970 - E. M. Forster, İngiliz roman, öykü ve deneme yazarı (d. 1879)

1978 - Ronald George Wreyford Norrish, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)

1979 - Forrest Carter, Amerikalı yazar (d. 1925)

1979 - Oğuz Özdeş, Türk gazeteci ve yazar (d. 1920)

1980 - Philip Guston, Amerikalı ressam (d. 1913)

1980 - Henry Miller, Amerikalı yazar (d. 1891)

1981 - Johannes Martinus Burgers, Hollandalı fizikçi (d. 1895)

1985 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (d. 1905)

1987 - Cahit Zarifoğlu, Türk şair, yazar ve fikir adamı (d. 1940)

1993 - Dražen Petrović, Hırvat basketbolcu (d. 1964)

1993 - Kurt Weitzmann, Alman-Amerikalı sanat tarihçisi (d. 1904)

2002 - Ahmet Koyuncu, Türk siyasetçi (d. 1922)

2003 - Trevor Goddard, İngiliz oyuncu (d. 1962)

2003 - Selahattin Ülkümen, Türk diplomat ("Türk Shindleri" diye anılan) (d. 1914)

2004 - Quorthon, İsveçli müzisyen (d. 1966)

2004 - Don Potter, İngiliz heykeltıraş, çömlekçi ve öğretmen (d. 1902)

2005 - Mehmet Ulusoy, Türk tiyatro yönetmeni (d. 1942)

2006 - Ebu Musab ez-Zerkavi, Ürdünlü asker ve Irak el-Kaidesi lideri (d. 1966)

2008 - Dino Risi, İtalyan sinema yönetmeni (d. 1916)

2011 - Mietek Pemper, Polonya doğumlu Alman Yahudi ve Holokost'tan sağ kurtulan biri (d. 1920)

2011 - Jorge Semprun, İspanyol yazar (d. 1923)

2012 - Abdürrahim Karakoç, Türk şair, yazar ve fikir adamı (d. 1932)

2013 - Pierre Mauroy, Fransa Başbakanı (d. 1928)

2013 - Richard Ramirez, Amerikalı idam mahkûmu seri katil (d. 1960)

2014 - Fernandão, Brezilyalı futbolcu (d. 1978)

2015 - Christopher Lee, İngiliz aktör (d. 1922)

2015 - Erol Simavi, Türk gazeteci (d. 1930)

2016 - Tanju Gürsu, Türk sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen (d. 1938)

2016 - Stephen Keshi, Nijeryalı kaleci ve teknik direktör (d. 1962)

2017 - Jan Høiland, Norveçli şarkıcı (d. 1939)

2017 - Deo Rwabiita, Ugandalı siyasetçi ve diplomat (d. 1943)

2018 - David Dauglas Duncan, Amerikalı savaş karşıtı gazeteci ve foto muhabiri (d. 1916)

2018 - Arie den Hartog, Eski Hollandalı bisiklet yarışçısı (d. 1941)

2018 - Francis Smerecki, Fransız eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1949)

2018 - Viktor Tolmaçov, Rus mühendis ve tasarımcı (d. 1934)

2018 - Stefan Weber, Avusturyalı sanat eğitimcisi ve şarkıcı (d. 1946)

2019 - Kazım Arslan, Türk avukat, iş insanı ve siyasetçi (d. 1954)

2019 - Noémi Ban, Macaristan doğumlu Amerikalı Yahudi Holokost Katliamı mağduru eğitimci ve aktivist (d. 1922)

2019 - Ryszard Bugajski, Polonyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1943)

2019 - Nonnie Griffin, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1933)

2019 - Elisabeta Ionescu, Rumen hentbol oyuncusu (d. 1953)

2020 - Hubert Gagnon, Kanadalı aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1946)

2020 - Lynika Strozier, Amerikalı biyoloji uzmanı (d. 1984)

2021 - David C. Lewis, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. ?)

2021 - Ben Roberts, İngiliz-Galli aktör (d. 1950)

2021 - Shaleen Surtie-Richards, Güney Afrikalı aktris ve TV sunucusu (d. 1955)

2021 - Fulvio Varglien, İtalyan profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1936)

2021 - Yoo Sang-chul, Güney Koreli eski millî futbolcu ve teknik direktör idi (d. 1971)

2022 - Carl von Württemberg, Alman soylu (d. 1936)

2022 - Anne Cutler, Avustralyalı psikodilbilimci ve akademisyen (d. 1945)

2022 - Erasmus Schöfer, Alman yazar (d. 1931)

2023 - The Iron Sheik, İran asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1942)

2024 - A. J. T. Johnsingh, Hint bilim adamı ve yazar (d. 1945)

2025 - Asım Kibar, Türk iş insanı, Kibar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı (d. 1932)