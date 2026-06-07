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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı, İtalya’da düzenlenen 2026 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaştı. Carate Stadyumu’nda oynanan finalde Padania ile karşılaşan milliler, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupayı kazandı.

FİNALDE GOL YAĞMURU

KKTC’ye şampiyonluğu getiren golleri Şenol Şöför, Batuhan Calban ve Erhun Aksel Öztümer kaydetti. Finalin yıldızı ise attığı 4 golle Erhun Aksel Öztümer oldu ve karşılaşmaya damgasını vurdu.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte teknik heyet, futbolcular ve tribünlerdeki Kıbrıslı Türk taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Milliler, tarihi zaferi coşkuyla kutladı.

9 YIL SONRA GELEN RÖVANŞ

Bu şampiyonluk aynı zamanda bir rövanş niteliği taşıdı. KKTC, 2017 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Padania’ya penaltılarla kaybetmişti. Aradan geçen 9 yılın ardından gelen 6-1’lik galibiyet, hem Avrupa şampiyonluğunu hem de geçmiş yenilginin rövanşını getirdi.

GRUP AŞAMASINDA DOMİNANT PERFORMANS

B Grubu’nda yer alan KKTC, turnuvaya güçlü başladı. İlk maçta Canton Ticino’yu 5-1, ikinci maçta ise Rouen Provence’ı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve finale yükseldi.

CONIFA’DAKİ TARİHİ BAŞARILAR

KKTC, CONIFA organizasyonlarında daha önce de önemli dereceler elde etmişti. 2017’de Avrupa ikincisi olan ekip, 2018’de ise Dünya Kupası’nda ikinci sırayı elde etmişti.