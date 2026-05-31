Rusya ile Ermenistan arasındaki siyasi gerilim ticari ilişkilere yansımaya devam ediyor. Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumu (Rospotrebnadzor), Ermenistan menşeli ünlü maden suyu markası "Jermuk" hakkında radikal bir toplama ve yasaklama kararı aldı. Yapılan incelemelerde ürünlerin sağlık standartlarını ihlal ettiği öne sürüldü.

64,5 MİLYON ŞİŞE PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Rospotrebnadzor tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu maden sularında insan sağlığı açısından tehlike arz eden uygunsuzluklar tespit edildiği belirtildi. Kurum, Ermenistan merkezli üretici Jermuk firmasına ait 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya pazarındaki satışının derhal askıya alınması için ilgili tüm birimlere resmi talimat gönderdi.

TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNE PEŞ PEŞE KISITLAMALAR

Rusya'nın Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere yönelik sıkı denetim ve engellemeleri sadece maden suyu ile sınırlı değil. İki ülke arasında son dönemde tırmanan siyasi gerilimin ardından Moskova yönetimi peş peşe şu adımları atmıştı:

22 Mayıs: Ermenistan'dan yapılan çiçek ithalatına geçici kısıtlama getirildi.

Ermenistan'dan yapılan çiçek ithalatına geçici kısıtlama getirildi. 28 Mayıs: Ermenistan menşeli sebze ve meyvelerin ülkeye girişi geçici olarak durduruldu.

Son dönemde Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı olarak yaptığı sert ve eleştirel açıklamalar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin soğumasına neden olmuştu. Uzmanlar, peş peşe gelen bu ticari yasakların arkasında siyasi dinamiklerin yattığına dikkat çekiyor.