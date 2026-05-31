Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri kabul edilen dev konser, NTRteam işbirliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece
Yılın en büyük müzik organizasyonunda İstanbul, dünya yıldızı Kanye West’i ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran binlerce yerli ve yabancı hayran, sanatçının büyüleyici sahne şovları ve zamansız hitleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.
Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konseri izlemek için İstanbul'a geldi.
West, konsere "Father" şarkısıyla başlarken, repertuvarında kapanış şarkısı olarak da "Stronger" parçasını seçti.
Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.
Sanatçıya, dinleyiciler şarkıları söyleyerek ve dans ederek eşlik etti.
Konser boyunca sık sık alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.
Konserde göz kamaştıran en önemli detay, temelleri Los Angeles SoFi Stadyumu performanslarında atılan sahne tasarımıydı. Stadyumun tam ortasına yerleştirilen devasa yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisi sayesinde dev bir dünya maketine dönüştürüldü.
Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.
Ayrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.
Büyük bir coşkuyla geçen konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.