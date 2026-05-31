Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece

Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece

Yılın en büyük müzik organizasyonunda İstanbul, dünya yıldızı Kanye West’i ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran binlerce yerli ve yabancı hayran, sanatçının büyüleyici sahne şovları ve zamansız hitleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 1

Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri kabul edilen dev konser, NTRteam işbirliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

1 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 2

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konseri izlemek için İstanbul'a geldi.

2 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 3
3 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 4

West, konsere "Father" şarkısıyla başlarken, repertuvarında kapanış şarkısı olarak da "Stronger" parçasını seçti.

4 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 5

Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

5 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 6

Sanatçıya, dinleyiciler şarkıları söyleyerek ve dans ederek eşlik etti.

6 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 7

Konser boyunca sık sık alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.

7 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 8

Konserde göz kamaştıran en önemli detay, temelleri Los Angeles SoFi Stadyumu performanslarında atılan sahne tasarımıydı. Stadyumun tam ortasına yerleştirilen devasa yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisi sayesinde dev bir dünya maketine dönüştürüldü.

8 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 9

Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

9 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 10

Ayrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.

10 11
Kanye West İstanbul’u salladı: Olimpiyat Stadyumu’nda tarihi gece - Resim: 11

Büyük bir coşkuyla geçen konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.

11 11
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro