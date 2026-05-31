Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin genel kurul süreçlerini birer birer tamamlamasıyla birlikte gözler nakit kâr payı ödemelerine çevrildi. Yatırımcıların merakla beklediği Haziran 2026 temettü takvimi belli oldu.
Önümüzdeki ay boyunca dev sanayi şirketlerinden gıda zincirlerine, bankalardan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) kadar onlarca şirket, hissedarlarına milyarlarca liralık nakit kâr payı dağıtacak.
HAZİRAN 2026 NAKİT TEMETTÜ DAĞITIM LİSTESİ
Borsa Gündem'de yer alan habere göre; yatırımcıların portföy planlamasını kolaylaştırmak adına Haziran ayında nakit temettü ödemesi yapacak şirketlerin kronolojik listesi:
- 01 Haziran 2026
- Akçansa Çimento (AKCNS): Brüt: 1,8804 TL | Net: 1,5983 TL
- Ayes Çelik Hasır (AYES): Brüt: 0,3529 TL | Net: 0,3000 TL
- Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO): Brüt: 2,7000 TL | Net: 2,2950 TL
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): Brüt: 0,5876 TL | Net: 0,4995 TL
- 02 Haziran 2026
- Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): Brüt: 2,0000 TL | Net: 1,7000 TL
- 03 Haziran 2026
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL): Brüt: 0,5500 TL | Net: 0,4675 TL
- İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR): Brüt: 4,5000 TL | Net: 3,8250 TL
- 04 Haziran 2026
- Atakey Patates Gıda (ATAKP): Brüt: 0,7000 TL | Net: 0,5950 TL
- Tab Gıda Sanayi (TABGD): Brüt: 5,0000 TL | Net: 4,2500 TL
- 05 Haziran 2026
- Avrupakent GYO (AVPGY): Brüt: 2,5000 TL | Net: 2,5000 TL (Stopajdan muaf)
- 08 Haziran 2026
- Sümer Varlık Yönetimi (SMRVA): Brüt: 0,1882 TL | Net: 0,1599 TL
- Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK): Brüt: 0,0640 TL | Net: 0,0540 TL
- 10 Haziran 2026
- ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): Brüt: 1,0000 TL | Net: 0,8500 TL
- Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): Brüt: 0,0250 TL | Net: 0,0213 TL
- 15 Haziran 2026
- Bulls Girişim Sermayesi YO (BULGS): Brüt: 0,0932 TL | Net: 0,0932 TL (Stopajdan muaf)
- 17 Haziran 2026
- Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): Brüt: 2,0000 TL | Net: 1,7000 TL
- 18 Haziran 2026
- Empa Elektronik Sanayi (EMPAE): Brüt: 0,1000 TL | Net: 0,0850 TL
- 19 Haziran 2026
- Ülker Bisküvi Sanayi (ULKER): Brüt: 5,7328 TL | Net: 4,8729 TL
- 22 Haziran 2026
- Mhr GYO (MHRGY): Brüt: 0,0680 TL | Net: 0,0680 TL (Stopajdan muaf)
- 23 Haziran 2026
- Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): Brüt: 0,0966 TL | Net: 0,0821 TL
- Savur GYO (SVGYO): Brüt: 0,0077 TL | Net: 0,0077 TL (Stopajdan muaf)
- 24 Haziran 2026
- Ahes GYO (AHSGY): Brüt: 0,0762 TL | Net: 0,0762 TL (Stopajdan muaf)
- Çemtaş Çelik Makina (CEMTS): Brüt: 0,3000 TL | Net: 0,2550 TL
- Emlak Konut GYO (EKGYO): Brüt: 0,6000 TL | Net: 0,6000 TL (Stopajdan muaf)
- Özak GYO (OZKGY): Brüt: 0,1987 TL | Net: 0,1987 TL (Stopajdan muaf)
- Vakıf GYO (VKGYO): Brüt: 0,0924 TL | Net: 0,0924 TL (Stopajdan muaf)
- 25 Haziran 2026
- Servet GYO (SRVGY): Brüt: 0,0769 TL | Net: 0,0769 TL (Stopajdan muaf)
- 26 Haziran 2026
- Halk GYO (HLGYO): Brüt: 0,5755 TL | Net: 0,5755 TL (Stopajdan muaf)
- Işık Plastik Sanayi (ISKPL): Brüt: 0,0004 TL | Net: 0,0003 TL
- 30 Haziran 2026
- Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY): Brüt: 0,3000 TL | Net: 0,3000 TL (Stopajdan muaf)
- Ersan Alışveriş / Kim Market (KIMMR): Brüt: 0,2083 TL | Net: 0,1770 TL
- İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN): Brüt: 0,0400 TL | Net: 0,0340 TL
- Logo Yazılım Sanayi (LOGO): Brüt: 5,2631 TL | Net: 4,4736 TL
- Pasifik GYO (PSGYO): Brüt: 0,0101 TL | Net: 0,0101 TL (Stopajdan muaf)
- Ziraat GYO (ZRGYO): Brüt: 0,0924 TL | Net: 0,0924 TL (Stopajdan muaf)