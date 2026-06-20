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Kaynak: İHA

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Huzurkent mevkisindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, balkonda yemek hazırlayan bir kişi, gaz sızıntısı bulunan piknik tüpünün aniden tutuşmasıyla büyük bir korku yaşadı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerine vatandaş, tüpü balkon dışına çıkararak çevredeki komşularından yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan önce apartman sakinleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Alev alan tüpü ıslak bezle kaplayan vatandaşlar, yangını kendi çabalarıyla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, apartman sakinleri kısa süreli endişe yaşadı. Yetkililer, piknik tüplerinin kullanımında gaz kaçağı kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.