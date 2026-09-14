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Suriye’nin Halep, İdlib, Hama, Şam kırsalı, Dara, Rakka, Deyrizor ve Haseke kentlerinde artan petrol fiyatları protesto edildi. Yapılan zamlara karşı düzenlenen halk protestolarında yollar kapatılarak, ateşler yakıldı. İdlib kentinde protestocular, Maaret el-Numan kenti yakınlarında Şam-Halep uluslararası karayolunu trafiğe kapattı. Halep kırsalındaki bölgelerde ise Ezez kentindeki Cemal kavşağı yakınlarında Dilok-Halep yolunun kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli hareketler yaşandı; ayrıca İhtimlat, Hayyan, El-Cina ve El-Bab'da da protestolar yaptı.

YOLU KAPATTILAR

Evrensel'de yer alan habere göre, Haseke’de eylemciler, M4 karayolunu kapatırken, daha birçok yerde ateşler yakılarak ulaşım kesintiye uğratıldı.

HTŞ yönetimine bağlı polislerin yanı sıra askeri gruplar birçok yerde eylemcilere saldırırken, yer yer çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Eylemleri yatıştırmak için HTŞ yönetiminin Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, yakıt fiyatlarındaki zammın Banyas rafinerisinin bakım çalışmaları nedeniyle kapatılmasından kaynaklandığını iddia ederek, küresel çapta yakıt temin maliyetlerindeki olağanüstü artışın da etkili olduğunu söyledi. Bakanlık, zammın geçici olduğunu iddia etti.