Arjantin’de binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei’nin kamu üniversitelerine yönelik bütçe kesintilerine karşı meydanlara çıktı. Gösterilerde eğitim bütçesinin artırılması, akademisyen maaşlarının yükseltilmesi ve ekonomik kriz koşullarında kamu üniversitelerinin korunması talep edildi.

EĞİTİM BÜTÇESİ VE MAAŞ ZAMMI TALEBİ

Başkent Buenos Aires'te bulunan Mayıs Meydanı'na (Plaza de Mayo) yürüyen binlerce kişi, yükseköğretim bütçesinin artırılması, eğitimciler ve araştırmacılar için maaş zammı ile ülkedeki ekonomik kriz ve kemer sıkma önlemleri karşısında kamu üniversite sisteminin korunmasını talep eden pankart ve bayraklar taşıdı.