İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistinli tutsaklarla dayanışma amacıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Street çevresinde gösteri düzenlendi.
Göstericiler, İsrail’de Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası düzenlemesini protesto ederek, tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği eylemde, protestocular pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Gösteride ayrıca idam cezasını protesto etmek amacıyla temsili bir canlandırma gerçekleştirildi.