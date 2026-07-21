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Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Kuzey Kırım'da yaşayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insani etkilerine dikkat çekti.

Karamahmutoğlu, bölgede on binlerce Kırım Tatar Türkünün haftalardır elektrik ve su kesintileri nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, yaşananların yalnızca bir altyapı sorunu değil, giderek büyüyen bir insani kriz niteliği taşıdığını ifade etti.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılamadığını kaydeden Karamahmutoğlu, ilaç, bebek maması ve temizlik ürünlerinde ciddi tedarik sorunları yaşandığını söyledi. Mevcut stokların kısa sürede tükenebileceğini belirten Karamahmutoğlu, uzun süreli elektrik kesintilerinin elde kalan gıda ürünlerinin de bozulmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI GİRİŞİM ÇAĞRISI

Türkiye'nin öncülüğünde uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Karamahmutoğlu, Kırım Tatar Türklerinin sesinin dünyaya duyurulması ve sivil halkın korunması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Karamahmutoğlu, açıklamasında Zafer Partisi olarak Kırım Tatar Türklerinin can güvenliğinin sağlanması ve temel insani haklarının korunmasının Türkiye açısından bir devlet politikası olarak benimsenmesi gerektiğini savunduklarını ifade etti.