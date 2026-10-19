Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü kutlayarak, Türk devletlerinin birliğine nifak sokulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

‘VATANDAŞLAR SANDIKTA HESAP SORACAK’

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, fon skandalını "Cumhuriyet tarihinin en büyük borsa yolsuzluğu" olarak değerlendirerek, hükümetin sorumlulardan hesap sormaması durumunda vatandaşların sandıkta hesap soracağını ifade etti.

Karamahmutoğlu, İYİ Parti'nin "milliyetçi ittifak" çağrısı ile ilgili ise seçim tartışmalarının fon yolsuzluğunun üzerini örtmemesi gerektiğini ifade etti.

‘HAKSIZ YERE ZENGİNLEŞEN FON VURGUNCUSU BU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BİRÇOK İSMİ HÂLÂ AÇIKLANMIYOR’

Karamahmutoğlu, fon krizini "Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunculuğu ve mali skandalı" olarak nitelendirdi. Skandalın ortaya çıkmasının üstünden beş hafta geçtiğine işaret eden Karamahmutoğlu, şunları söyledi,

"Fon vurgunuyla dolandırılan para, yolsuzluğun ilk açıklanan maliyeti 20 milyar dolar. 2026 yılının şubat ayında başlayan ABD ile İran arasındaki savaşın maliyeti ise 38 milyar dolar. AK Parti hükümetinin yönetimi altında yaşanan borsa yolsuzluğunun maliyeti adeta bir savaşın maliyeti gibi. Bu bir savaş maliyeti gibi de bu borsa ve fon vurguncusu suç şebekesi kime karşı savaştı da Fakir halkın sırtına 20 milyar dolarlık bir maliyet yükledi? Suçtan elde edilen gelirlerle haksız yere zenginleşen fon vurguncusu bu suç örgütünün birçok ismi hâlâ açıklanmıyor. Bu isimler vatandaşlardan gizleniyor, saklanıyor ve bu isimler korunuyor. Ancak gizlenmesi mümkün olmayan vurguncular da var. Bunlardan biri AK Parti'nin altın çocuğu, eski BDDK Başkan Yardımcısı, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, devamında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak. AK Parti Genel Başkanı'nın övgülerine mazhar olmuş bu altın çocuk istifa etmek zorunda kaldı görevinden. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve mal varlığına, fon yolsuzluğuna binaen tedbir konuldu.

"İTTİFAK" TARTIŞMASI

Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un, "seçimin 2028'in mart veya nisan ayında yapılmasının netleştiği" açıklamasına ilişkin ise "bunun gecikmiş seçim olacağını" ifade ederek muhalefet partilerinden bu tarihe destek vermemelerini talep etti.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun milliyetçi ittifak çağrısı ile ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bahsettiği ilkelere sahip olduğu için İYİ Parti'yi tebrik ediyorum ve bu ilkelere sıkı sıkı sarılmasını bekliyorum. Diğer yanıyla ittifak çağrısı yine iki partinin arasında konuştuğumuzda şuydu: Seçim tarihine daha varken bu tip tartışmaları, konuşmaları yersiz ve gereksiz buluruz. Diğer yanıyla bilirsiniz, siyaset konuşulurken futboldan sürekli örnekler verilir. Futbolda transfer döneminde bazı futbolcular, kendilerine transfer teklif gelmediği hâlde fiyatlarını artırmak, kendilerini daha değerli göstermek için yapay transfer teklifleri, yüksek meblağlı transfer teklifleri aldıklarını söylerler. Bunu siyasete de pekâlâ uyarlayabiliriz. Bazı siyasi partiler bu tip davranışlar içerisine girebilirler.

Fakat Zafer Partisi Sözcüsü olarak belagat şehvetine kapılmadan ve beraberinde siyasal üslubun nezaketini de gözeterek, yine daha önce MHP ile ilgili kullanmış olduğum 'Kavgalı eve kız vermezler' sözünden ders alarak, ben partiler arasında seçime dönük bir tartışmaya veya herhangi bir konuda tartışmaya girmeyi her an, her dakika üzerinde durup konuşmamız gereken Cumhuriyet tarihinin en büyük mali krizi, Cumhuriyet tarihinin en büyük borsa-fon yolsuzluğunun konuşulmasını daha değerli ve önemli buluyorum. Bu sebeple yapay olarak başlatılan herhangi bir tartışmanın bu fon yolsuzluğunun üzerini örtmek, dikkatleri oradan kaçırmak için yapılabilecek bir hata olduğunu düşünüyor ve bu hataya düşmemek için herhangi bir polemiğe, ikili bir tartışmaya girmemeyi yeğliyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, milliyetçi siyasette birlik çağrısında bulunarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu İYİ Parti çatısı altında buluşmaya davet etti. Dervişoğlu, “İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter” dedi.