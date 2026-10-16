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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Dervişoğlu, düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin İYİ Parti'nin milliyetçilik anlayışını diğer partilerden ayıran farklara dair sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Zafer Partisi ve Anahtar Parti gibi partilere vurgu yaparak dikkat çeken bir birlik çağrısı yaptı.

Yola çıkış değerlerini koruyan tüm milliyetçi ve cumhuriyetçi isimlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti çatısı altındaki birleşmenin şart olduğunun altını çizdi.

‘İYİ PARTİ'NİN ÇATISI ALTINDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM HERKESİ’

Dervişoğlu, "Bize neden 'MHP'yle birleşin' denilmiyor da 'Zafer Partisi'yle, Anahtar Partisi'yle birleşin' diyorlar, bunun iyi anlaşılması lazım. Herhangi bir fikri ayrılık yoksa, bu düzeni destekleyen bir tavrın sahibi değillerse, Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların aparatı haline dönüştürülmemişlerse ve hepsinden önemlisi yola çıktığımız andaki çizgilerini muhafaza ediyorlarsa ayrıldıkları partinin kapısı ardına kadar onlara açıktır. İYİ Parti'nin çatısı altında buluşmaya davet ediyorum herkesi. Çünkü ayrılık gerekçeleri ortadan kalkmıştır demektir” sözlerini sarf etti.

ÜMİT ÖZDAĞ VE YAVUZ AĞIRALİOĞLU’NA AÇIK DAVET

Kişisel ikballerin ve siyasi hırsların memleket meselelerinin gerisinde bırakılması gerektiğine vurgu yapan Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na seslenerek İYİ Parti’nin çatısı altında birleşmeye davet etti.

Dervişoğlu, "Nefislerin, hırsların bir tarafa bırakılarak memleket için yerine getirilmesi gereken çalışmaların müştereken önünü açıyorum. Ben bu işin oyun bozanı değilim, 'neden ayrılık' diye üzülenlerdenim. Ben Ümit Bey'i de Yavuz Bey'i de çok severim. Bilirim ki Yavuz Bey de Ümit Bey de beni çok sever. Herhangi bir fikri ayrılığımız yoksa siyasi ayrılığımızın da ortadan kalkması için işte teklif ediyorum. İYİ Parti'nin milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, kalkınmacılığı, demokratlığı hepimize yeter. Gelin bir araya gelelim, o sinerjiyi oluşturalım ve doğru olan yerden mücadele bayrağını ayağa kaldıralım" dedi.