Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Özdağ, fethin dünya tarihi üzerindeki büyük etkisine dikkat çekti.

Genel Başkan Ümit Özdağ, yaptığı paylaşımda İstanbul'un Fethi'nin sadece bir şehrin alınması değil, küresel ölçekte bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan, dünya tarihinin akışını değiştiren o kutlu zaferin yıl dönümündeyiz. Başta büyük Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, İstanbul’u bize ebedi Türk yurdu kılan şanlı ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."