BirGün TV’de yayınlanan Medyaterapi programının sunucusu gazeteci Zafer Arapkirli'nin İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ertelenen duruşması yarın görülecek.

Bir kez daha hakim karşısına çıkacak olan Arapkirli için meslektaşları destek çağrısında bulundu.

Arapkirli'nin yargılandığı davanın açılma nedeni, önce Sivas Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir şikâyet ve verilen görevsizlik kararı üzerine İstanbul Savcılığı’na yönlendirilen dosya. Arapkirli, davaya konu olan X paylaşımında, Suriye’de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlayan iç çatışmalar döneminde bazı bölgelerde Alevi köylerinin basılması ve katliam olaylarına ilişkin yorumlar yapmıştı.

27 Mart’ta görülen ilk duruşma hakimin izinli olması gerekçesiyle 14 Nisan tarihine ertelendi. Arapkirli, avukatı ve destek için duruşmaya katılmak isteyenler haberi duruşma salonu önünde mübaşirden aldı.

Dava öncesi meslektaşlarının Arapkirli için yaptığı dayanışma çağrısında gazeteciler saat 14:00'da Çağlayan Adliyesi önüne davet edildi.