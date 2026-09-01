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Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, daire başkan yardımcıları Nazan Başalle ve Hakan Aplak ile zabıta müdürlerinin katıldığı törenin ardından heyet, günün anısına İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtmak üzere cadde girişine yöneldi.

POLİS ENGELİNE TEPKİ: "BURADA YÜRÜYEMEYECEK MİYİM?"

Yaklaşık 10 kişilik zabıta ekibinin önü cadde girişinde emniyet mensupları tarafından kesildi. Görevli polis komiserinin kaymakamlık kararı gerekçesiyle geçişe izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper duruma tepki gösterdi.

Kameralara yansıyan anlarda Alper, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstiklal Caddesi'nde yürüyemeyecek miyim? Resmi üniformamızla denetim de mi yapamayacağız?" sözleriyle müdahaleye karşı çıktı. Törenin tamamlandığını vurgulayan Alper, "Kıymetli meslektaşım, tören bitti. Ben şu anda yürümek istiyorum" diyerek personeliyle birlikte caddeye giriş yaptı.

İBB ZABITA DARE BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından yazılı bir açıklama yayımlayan İBB Zabıta Daire Başkanlığı, 39 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlik programının önceden Beyoğlu Kaymakamlığı'na bildirildiğini kaydetti. Açıklamada, zabıta personelinin üniformalı ve görev sahası içerisinde olmasına rağmen engellendiği, bu durum nedeniyle 200. yıl kapsamında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması planlanan karanfil dağıtım etkinliğinin sürdürülemediği ifade edildi.