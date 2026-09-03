Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Zabıta saya saya bitiremedi: İşte dilencinin cebinden çıkan servet değerinde para - Resim : 1

Ekipler, Divan Yolu Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde İran uyruklu kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen kişinin üzerinde 60 bin TL bulundu. İsmi açıklanmayan kişiye 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

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Zabıta saya saya bitiremedi: İşte dilencinin cebinden çıkan servet değerinde para - Resim : 3

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen İranlının sınır dışı edildiği öğrenildi.