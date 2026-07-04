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Çifte yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Taylor Swift ve Travis Kelce, düğünde Christian Dior imzalı özel tasarımları tercih etti. Geleneksel düğün düzeninden farklı bir yol izleyen ikili, nedime ve klasik sağdıç uygulamasını kullanmadı. Swift'in kardeşi Austin Swift "Onur Erkeği" görevini üstlenirken, Travis Kelce'nin kardeşi ve eski NFL oyuncusu Jason Kelce damadın yanında yer aldı.

MANHATTAN'DA HAYAT DURDU

New York'un simge noktalarından Madison Square Garden'da gerçekleştirilen düğün, şehirde adeta olağanüstü bir hareketlilik yarattı. Organizasyon nedeniyle Manhattan'ın en işlek bölgelerinden biri güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Hollywood'un en tanınmış isimlerini buluşturan davet, birçok kişi tarafından "yüzyılın düğünü" olarak nitelendirildi. Arena çevresinde binlerce Taylor Swift hayranı saatler öncesinden toplanırken, bazıları şarkıcının hit parçalarını seslendirdi, bazıları ise etkinliği daha iyi görebilmek için yüksek noktalara çıktı.

KUTLAMALAR BİR GÜN ÖNCEDEN BAŞLADI

Düğün öncesindeki ilk kutlamalar, yaklaşık 100 davetlinin katıldığı özel bir organizasyonla başladı. New York Belediyesi'ne yapılan resmi başvuruda bu etkinlik "ön parti" olarak kayıtlara geçti.

Tören sırasında Madison Square Garden'ın dış cephesine yansıtılan dev "JUST&T MARRIED" yazısı büyük ilgi gördü. Hem "Just Married" ifadesine hem de Taylor ile Travis'in isimlerine gönderme yapan tasarım, geceye damga vuran detaylardan biri oldu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gün boyunca hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı New York'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. New York Polis Teşkilatı (NYPD), öğle saatlerinden itibaren arena çevresindeki cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Konukların görüntülenmemesi için perde ve özel çadır sistemleri kurulmasına rağmen birçok ünlü isim objektiflerden kaçamadı. Gigi Hadid, Bradley Cooper, Benson Boone ve Dakota Johnson törene gelirken kameralara yansıyan isimler arasında yer aldı.

"SWİFTİE"LER SOKAKLARI DOLDURDU

Taylor Swift'in sadık hayranları olarak bilinen "Swiftie"ler, etkinlik alanının çevresinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Karartılmış araçlar bölgeye ulaştıkça heyecan doruğa çıktı. Hayranlar, "Seni seviyoruz Taylor!" sloganları atarken, bazıları sevilen şarkıların sözlerini hep bir ağızdan söyledi.

Kutlamalar sürerken birçok hayran, daha iyi görüntü alabilmek için çevredeki yüksek noktalara çıkarak düğün alanını izlemeye çalıştı.

ETKİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Madison Square Garden gibi dünyanın en önemli etkinlik merkezlerinden birinde böylesine büyük çaplı bir organizasyon düzenlenmesi ve Manhattan'ın önemli ulaşım noktalarının geçici olarak kapatılması, Taylor Swift ile Travis Kelce'nin sahip olduğu küresel etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Swift, düğünüyle de uzun süre konuşulacak bir organizasyona imza attı.