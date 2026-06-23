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Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Edin Visca, eski takımına geri döndü.

Trabzonspor'dan ayrılan Bosna Hersekli futbolcu, uzun yıllar başarıyla formasını giydiği Başakşehir ile yeniden anlaşma sağladı.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

Başakşehir tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Edin Visca, yeniden turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Tecrübeli futbolcu daha önce Başakşehir formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Edin Visca, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor formasıyla 9 Süper Lig maçında görev yaptı.

Bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de sahaya çıkan Bosna Hersekli futbolcu, sezonu gol ve asist katkısı üretemeden tamamladı.

BAŞAKŞEHİR'DE YENİ DÖNEM

Uzun yıllar Başakşehir'in hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Visca'nın dönüşü, taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.

34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açarken yeniden eski takımının başarısı için mücadele edecek.