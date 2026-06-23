SGK uzmanı Emin Yılmaz detayları verdi: Emekli maaşını 100 bin TL’ye çıkaracak yöntem

"2000 yılı öncesi ABO yüzde 60'tan başlıyor. 5000 günden fazla her 240 gün için oran 1 puan artarken, eksik günlerde 1 puan düşürülüyor. Üst sınır ise yüzde 85 olarak uygulanıyor.

2000 - 2008 arası İlk 3600 gün için yüzde 3,5, sonraki 5400 gün için yüzde 2 ve daha sonraki günler için yüzde 1,5 oranında hesaplama yapılıyor.

2008 sonrası çalışılan her 360 gün için sabit yüzde 2 oranı baz alınıyor."