Yusuf Yazıcı için kötü haber geldi. Kariyerini Olympiakos formasıyla sürdüren milli futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Yunan basınından Gazzetta’nın haberine göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yusuf Yazıcı’nın gelecek sezonun ilk bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞADI

Bu sakatlık, deneyimli futbolcunun kariyerindeki üçüncü çapraz bağ sakatlığı oldu. Daha önce Fransız Lille döneminde benzer bir ağır sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı, Olympiakos’a transfer olduktan kısa süre sonra da aynı problemi yaşamıştı.

SEZON KARNESİ

Milli oyuncu bu sezon Olympiakos formasıyla 27 maçta görev aldı ve 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.