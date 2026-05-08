1 Temmuz itibarıyla Türkiye'deki bütün marketler genelinde başlayacak olan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasıyla, içecek ambalajları artık çöpe değil, ekonomiye gidecek.
Marketlerde yeni dönem başlıyor: Tarih belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), Sıfır Atık Hareketi kapsamında devrim niteliğinde bir adımı hayata geçiriyor. Marketlerden yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor.
"DOA" LOGOLU AMBALAJLAR PARA KAZANDIRACAK
Yeni sistemle birlikte plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının üzerinde özel bir "DOA" logosu yer alacak. Vatandaşlar, bu logoya sahip boş ambalajları iade noktalarına teslim ettiklerinde, ambalaj bedellerini anında geri alabilecekler.
Sistemin işleyişi ise oldukça pratik:
İade Noktaları: Marketler, bakkallar, büfeler, restoranlar ve kafeler birer "iade noktası" haline gelecek.
Dijital Ödeme: İade bedelleri, DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdanlara aktarılacak.
Kullanım özgürlüğü: Biriken paralar banka hesabına transfer edilebilecek, ATM'den nakit olarak çekilebilecek veya market alışverişlerinde kullanılabilecek.
MARKETLER İÇİN KAYIT SÜRECİ BAŞLADI
Uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi için içecek satışı veya servisi yapan tüm market ve diğer işletmelerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt olması gerekiyor.
Zincir marketlere zorunluluk: Büyük mağazalar ve zincir marketlerde Depozito İade Makineleri (DİM) kurulumu zorunlu olacak.
Küçük işletmelere destek: Marketler dışında bakkal ve büfe gibi noktalara ise ambalaj kaydı için gerekli el terminalleri, barkodlu klipsler ve özel depolama poşetleri seçtikleri operatörler tarafından ücretsiz olarak sağlanacak.
Market, bakkallar, büfeler, restoranlar ve kafelerde 2025 yılı itibarıyla kademeli olarak genişletilen bu projeyle, doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminde tam verimlilik sağlanması hedefleniyor.
Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri, marketlerdeki yeni sistemle hem çevrenin korunacağını hem de geri dönüşüm sayesinde ekonomiye ciddi bir girdi sağlanacağını vurguluyor.
Market, bakkallar, büfeler, restoranlar ve kafelerde başlayacak yeni sistemle 1 Temmuz'dan itibaren her boş şişe, hem doğa hem de vatandaşın cüzdanı için bir değer ifade edecek.