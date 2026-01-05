Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile yollarını ayırması ihtimaline göre boşalacak 10 numara koltuğu için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Yunanistan devi Olympiakos'ta forma giyen ancak takımdan ayrılmak istediği bilinen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNE ALINMAMASI ETKİLİ OLDU

28 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın, Yunan ekibinde mutsuz olduğu öğrenildi. Teknik heyet tarafından UEFA’ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen tecrübeli oyuncunun, bu kararın ardından ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Beşiktaş yönetiminin ise bu durumu fırsata çevirerek önümüzdeki günlerde Yusuf için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Olympiakos'ta düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, bulduğu süreleri iyi değerlendirdi, bu sezon çıktığı 16 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Yusuf Yazıcı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.