Survivor 2026’da Türk-Yunan rekabeti: Dev ödülün sahibi belli oldu
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de heyecan ikinci Türk-Yunan mücadelesiyle arttı. 7 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde Kırmızı ve Mavi takımlar zorlu parkurda hem fiziksel güçlerini hem de stratejik yeteneklerini ortaya koydu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
7 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan bölümde, her iki ülkenin yarışmacılarından oluşan Kırmızı ve Mavi takımlar, hem fiziksel güçlerini hem de mental dayanıklılıklarını parkura yansıttı.
Büyük finale doğru geri sayımın başladığı Survivor’da, yarışmacılar bu kez Türk ve Yunan mutfağının eşsiz lezzetlerinden oluşan akşam yemeği ve ardından düzenlenecek görkemli bir eğlence partisi için karşı karşıya geldi.
Murat Ceylan’ın ödülü açıklamasıyla motivasyonları artan yarışmacılar, atış, güç ve dengenin belirleyici olduğu zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.
MAVİ TAKIMDAN EZİCİ GALİBİYET
Nefeslerin tutulduğu mücadelenin final etabında, Mavi takımdan Barış ile rakip takımdan Nikos kozlarını paylaştı.
Barış’ın aldığı kritik son sayı ile Mavi takım, rakibini 15-7 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Mavi takımın tüm üyeleri, geçtiğimiz haftalarda Kırmızı takımın kazandığı parti ödülünün ardından bu kez galibiyet sevincini yaşayan taraf oldu.
ELEME POTASI ŞEKİLLENİYOR
Ödül oyununun yankıları sürerken, adada eleme heyecanı da giderek tırmanıyor.
Bu hafta gerçekleştirilen ada konseylerinin ardından, Survivor 2026’nın ilk iki eleme adayı kadın yarışmacılar arasından seçildi.
. Performanslar ve stratejilerin havada uçuştuğu oylamalar sonucunda;
Seda
Beyza
eleme potasına giren isimler oldu.
DÜELLO HEYCANI PAZAR GÜNÜ
Yarışmanın takviminde bir değişiklik olmaması durumunda, Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya iki isim daha eklenecek. Kader anı ise Pazar günü yaşanacak; eleme adayları adada kalabilmek için düellolarda tüm kozlarını paylaşacak.