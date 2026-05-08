Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca kademeli olarak artan sıcaklıklar ve yer yer etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Haftanın son iş gününde yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşıyor. Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji tarih vererek açıkladı: Türkiye ikiye bölünüyor... Gök gürültülü sağanak geri geliyor
Batı illerinde termometreler 32 dereceyi aşarak yılın ilk rekorunu kırarken, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. İşte il il sıcaklık değerleri ve yağış beklenen bölgelerin tam listesi...
Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava sahası genişliyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde seyrederken, Güneydoğu Anadolu ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Pazar günü, özellikle İç Anadolu, Göller Yöresi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Tatil planı yapanların ani yağışlara karşı tedbirli olması öneriliyor. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de ise güneşli hava etkisini sürdürecek; Aydın ve Muğla çevrelerinde sıcaklıklar 30 derece sınırına dayanacak.
Yeni haftanın başında yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar hissedilir derecede artıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde termometreler 28-32 derece aralığına çıkarak yaz değerlerine ulaşacak. Buna karşın İç Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.
Salı günü itibarıyla yağışlı hava İç Anadolu’nun tamamı, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini kapsayacak. Ege ve Marmara ise sıcak havanın etkisinde kalmaya devam ediyor. Özellikle İzmir 31°C, Aydın 32°C ve Edirne 31°C ile haftanın en sıcak günlerinden birini yaşayacak.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu