Meteoroloji tarih vererek açıkladı: Türkiye ikiye bölünüyor... Gök gürültülü sağanak geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarına göre, Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca kademeli olarak artan sıcaklıklar ve yer yer etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Haftanın son iş gününde yağışlar ağırlıklı olarak Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşıyor. Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.