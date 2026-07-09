OLAYLAR

455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.

1816 - Arjantin, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.

1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.

1918 - Nashville'de (Tennessee) iki tren çarpıştı: 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında Harbiye Nezareti genelgesi yayınlandı.

1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede dünya rekoru kırdı: 58.6 saniye.

1943 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Husky Harekâtı'nı başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti.

1944 - II. Dünya Savaşı: Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.

1951 - Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, (Malta Şahini vb.), anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için altı ay hapse mahkûm oldu.

1952 - Türkiye'de ilk televizyon yayınları, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

1961 - 1961 Anayasası, halk oylaması sonucunda yüzde 61,5 “evet” oyuyla kabul edildi.

1982 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü: Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi öldü.

1991 - Güney Afrika, 30 yıl aradan sonra Olimpiyatlara tekrar kabul edildi.

1993 - Şair ve ressam Metin Altıok, 2 Temmuz'daki Sivas Katliamı'ndan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

1997 - İstanbul Beykent Üniversitesi kuruldu.

1997 - Çankaya Üniversitesi kuruldu.

1998 - İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada; biri turist, 2'si çocuk, 7 kişi öldü. 7'si yabancı uyruklu 120 kişi de yaralandı.

2002 - Afrika Birliği Örgütü dağıldı ve yeniden yapılanarak Afrika Birliği adını aldı.

2002 - Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel atandı. Devlet Bakanlıklarına Tayfun İçli ve Zeki Sezer, Kültür Bakanlığı'na ise Suat Çağlayan atandı.

2006 - FIFA Dünya Kupası'nı, Berlin'de Fransa'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya kazandı.

2006 - Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, 200 yolcusuyla İrkutsk (Sibirya) havaalanına inişte pistten çıktı: 122 kişi öldü.

2008 - ABD İstanbul Başkonsolosluğu Saldırısı: ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi ile 3 polis öldü.

2011 - Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti.

2013 - Diyanet Radyo yayın hayatına başladı.

DOĞUMLAR

1249 - Kameyama, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 90. imparatorudur (ö. 1305)

1578 - II. Ferdinand, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1637)

1654 - Reigen, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 112. imparatorudur (ö. 1732)

1689 - Alexis Piron, Fransız şair ve oyun yazarı (ö. 1773)

1764 - Ann Radcliffe, İngiliz yazar (ö. 1823)

1775 - Matthew Gregory Lewis, İngiliz romancı ve oyun yazarı (ö. 1818)

1809 - Friedrich Gustav Jakob Henle, Alman anatomist ve doktor (ö. 1885)

1819 - Elias Howe, Amerikalı bir mucittir (ö. 1864)

1834 - Jan Neruda, Çek yazar (ö. 1891)

1858 - Franz Boas, Alman kökenli Amerikan vatandaşı dilbilimci ve etnolog (ö. 1942)

1879 - Ottorino Respighi, İtalyan besteci, müzikolog ve orkestra şefi (ö. 1936)

1884 - Mihail Borodin, Sovyet siyaset adamı (ö. 1951)

1894 - Percy Spencer, Amerikalı mühendis ve mikrodalga fırının mucidi (ö. 1970)

1901 - Barbara Cartland, İngiliz romancı (ö. 2000)

1907 - Eddie Dean, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 1999)

1911 - Mervyn Peake, İngiliz yazar, sanatçı, şair ve illüstratör (ö. 1968)

1911 - John Wheeler, Amerikalı bir teorik fizikçi (ö. 2008)

1916 - Edward Heath, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (ö. 2005)

1926 - Mathilde Krim, İtalyan-Amerikalı tıp araştırmacısı ve bilim insanı (ö. 2018)

1926 - Ben R. Mottelson, ABD-Danimarkalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2022)

1929 - II. Hasan, Fas Kralı (ö. 1999)

1929 - Lee Hazlewood, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve yapımcı (ö. 2007)

1930 - Kailasam Balachander, Hint sinema yönetmeni ve yazar (ö. 2014)

1930 - Buddy Bregman, Amerikalı müzik yapımcısı, film yönetmeni, müzisyen ve besteci (ö. 2017)

1933 - Oliver Sacks, İngiliz nörolog ve yazar (ö. 2015)

1934 - Michael Graves, Amerikalı mimar (ö. 2015)

1935 - Wim Duisenberg, Hollandalı ekonomist ve siyasetçi (ö. 2005)

1935 - Mercedes Sosa, Arjantinli şarkıcı (ö. 2009)

1937 - David Hockney, İngiliz ressamdır (ö. 2026)

1938 - Brian Dennehy, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

1942 - Richard Roundtree, Amerikalı oyuncu (ö. 2023)

1945 - Dean R. Koontz, Amerikalı korku yazarı

1946 - Ali Poyrazoğlu, Türk tiyatrocu

1946 - Bon Scott, Avustralyalı müzisyen (AC/DC) (ö. 1980)

1947 - Jim Marurai, Cook Adalı siyasetçi (ö. 2020)

1947 - Mitch Mitchell, İngiliz davulcu (ö. 2008)

1947 - Tuncay Özilhan, Türk iş insanı

1950 - Viktor Yanukoviç, Ukraynalı siyasetçi

1951 - Chris Cooper, Amerikalı oyuncu

1954 - Théophile Abega, Kamerunlu eski millî futbolcu (ö. 2012)

1955 - Lisa Banes, Amerikalı aktris (ö. 2021)

1956 - Tom Hanks, Amerikalı oyuncu

1957 - Kelly McGillis, Amerikalı oyuncu

1961 - Raymond Cruz, Amerikalı dizi ve film oyuncusu

1963 - Zeynep Eronat, Türk oyuncu

1964 - Courtney Love, Amerikalı müzisyen ve oyuncu

1964 - Gianluca Vialli, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2023)

1966 - Pamela Adlon, Amerikalı oyuncu, senarist, yapımcı, yönetmen ve seslendirme sanatçısı

1966 - Amélie Nothomb, Belçikalı yazar

1967 - Yordan Letchkov, Bulgar futbolcu

1968Álex Aguinaga, Ekvadorlu millî futbolcu ve teknik direktör

Anne Cousens, Belçikalı oyuncu

Paolo Di Canio, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu

1975 - Shelton Benjamin, Amerikalı profesyonel güreşçi

1975 - Jack White, Grammy Ödülü kazanmış Amerikalı yapımcı, aktör, multi-enstrümantalist rock müzisyeni ve besteci

1976 - Emel Çölgeçen, Türk oyuncu

1976 - Aziza Brahim, Batı Sahralı şarkıcı

1976 - Jo Kanazawa, Japon eski futbolcu

1976 - Jochem Uytdehaage, Hollandalı eski uzun kulvar sürat patencisi

1978 - Gulnara Samitova-Galkina, Rus orta mesafe koşucusu

1978 - Jaka Lakovič, Sloven eski profesyonel basketbolcu

1981 - Lee Chun-Soo, Güney Koreli millî futbolcu

1982 - Toby Kebbell, İngiliz oyuncu

1983 - Ahmet Rıfat Şungar, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1983 - Sefa Tantoğlu, Türk oyuncu

1984 - Hasan Kalender, Türk yönetmen

1987 - Élodie Fontan, Fransız oyuncu

1987 - Bratislav Punoševac, Sırp futbolcu

1987 - Rebecca Sugar, Amerikalı animatör, senarist, yapımcı ve şarkıcı/söz yazarı

1988 - Raul Rusescu, Rumen futbolcu

1989 - Ronaldo Alves, Brezilyalı futbolcu

1989 - Deniz Naki, Kürt asıllı Alman futbolcu

1989 - Zeynep Sever, 2009 Miss Belçika güzeli

1990 - Joe Corona, Amerikalı futbolcu

1990 - André Sousa, Portekizli futbolcu

1991 - Mitchel Musso, Amerikalı oyuncu

1991 - Riley Reid, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1992 - Douglas Booth, İngiliz oyuncu ve manken

1993 - DeAndre Yedlin, Amerikalı futbolcu

1994 - Luka Đorđević, Karadağlı millî futbolcu

1994 - Jordan Mickey, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1995 - Georgie Henley, İngiliz oyuncu

1995 - Sandro Ramírez, İspanyol futbolcu

1998 - Robert Capron, Amerikalı sinema oyuncusu

1999 - Claire Corlett, Kanadalı oyuncu, şarkıcı ve seslendirme sanatçısı

2003 - Conor Bradley, Kuzey İrlandalı millî futbolcu

ÖLÜMLER

518 - I. Anastasius, Bizans İmparatoru (d. 430)

981 - Ramiro Garcés, Pamplona prensi ile ilk Viguera kralı (d. 945)

1441 - Jan van Eyck, Flaman ressam (d. 1395)

1654 - IV. Ferdinand, Romalıların Kralı (d. 1633)

1746 - V. Felipe, İspanya Kralı (d. 1683)

1747 - Giovanni Battista Bononcini, İtalyan barok bestecisi ve çellist (d. 1670)

1797 - Edmund Burke, İngiliz filozof ve devlet adamı (d. 1729)

1828 - Gilbert Stuart, Amerikalı ressam (d. 1755)

1850 - Seyyid Ali Muhammed (Bab), İranlı din adamı ve Babilik inancının kurucusu (d. 1819)

1850 - Zachary Taylor, ABD'nin 12. Başkanı (d. 1784)

1856 - Amedeo Avogadro, İtalyan kimyager (d. 1776)

1871 - Alexander Keith Johnston, İskoç coğrafyacı (d. 1804)

1880 - Paul Broca, Fransız hekim, anatomist ve antropolog (d. 1824)

1882 - Ignacio Carrera Pinto, Şilili subay (d. 1848)

1912 - Ion Luca Caragiale, Alman senaryo, kısa öykü, şiir yazarı, tiyatro yöneticisi, siyaset yorumcusu ve gazeteci (d. 1852)

1932 - King Camp Gillette, Amerikalı mucit (tıraş bıçağını bulan) (d. 1855)

1938 - Benjamin N. Cardozo, Amerikalı hukukçu ve yargıç (d. 1870)

1946 - Nevzat Tandoğan, Türk bürokrat (intihar) (d. 1894)

1961 - Whittaker Chambers, Amerikalı yazar ve editör (d. 1901)

1962 - Georges Bataille, Fransız yazar, sosyolog, antropolog ve filozof (d. 1897)

1967 - Eugen Fischer, Alman tıp, antropoloji ve öjenik profesörü (d. 1874)

1971 - Karl Ast, Estonyalı bir yazar ve politikacıydı (d. 1886)

1974 - Hilmi Soykut, Türk şair (d. 1906)

1974 - Earl Warren, Amerikalı bir politikacı ve hukukçuydu (d. 1891)

1985 - Charlotte, Lüksemburg Büyük Dükü IV. Willem ile Portekizli İnfanta Marie Anne'in kızı (d. 1896)

1990 - Reşit Gürzap, Türk oyuncu ve yönetmen (d. 1912)

1991 - Orhan Hançerlioğlu, Türk felsefeci ve yazar (d. 1916)

1993 - Metin Altıok, Türk şair ve ressam (d. 1940)

2002 - Rod Steiger, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2006 - Mehmet Akan, Türk oyuncu, yönetmen, koreograf, folklorcu ve yazar (d. 1939)

2011 - Arvo Salo, Fin yazar, gazeteci ve politikacı (d. 1932)

2015 - Christian Audigier, Fransız moda tasarımcısı ve girişimci (d. 1958)

2015 - Suud el-Faysal, Suudi siyasetçi ve prens (d. 1940)

2015 - Tahsin Şahinkaya, Türk asker (d. 1925)

2016 - Norman Abbott, Amerikalı televizyon ve film yönetmeni (d. 1922)

2017 - Ilya Glazunov, Rus ressam (d. 1930)

2017 - Paquita Rico, İspanyol şarkıcı ve oyuncu (d. 1929)

2018 - Peter Carington, Britanyalı siyasetçi (d. 1919)

2018 - Michel Tromont, Belçikalı siyasetçi (d. 1937)

2018 - Hans Günter Winkler, Alman at binicisi (d. 1926)

2019 - Hussaini Abdullahi, Nijeryalı üst düzey rütbeli eski asker ve siyasetçi (d. 1939)

2019 - Freddie Jones, İngiliz oyuncu (d. 1927)

2019 - Ross Perot, Amerikalı iş insanı (d. 1930)

2019 - Fernando de la Rúa, Arjantinli siyasetçi (d. 1937)

2019 - Rip Torn, Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı ve tiyatro yönetmen (d. 1931)

2020 - Agustín Alezzo, Arjantinli tiyatro yönetmeni ve oyunculuk eğitmeni (d. 1935)

2020 - John Gerard Beattie, İskoç aktör ve komedyen (d. 1926)

2020 - Marlene Catzín Cih, Meksikalı siyasetçi (d. 1954)

2020 - Sahara Khatun, Bangladeşli siyasetçi ve bakan (d. 1943)

2020 - Mohamed Kouradji, Cezayirli futbol hakemi (d. 1952)

2020 - Park Won-Soon, Güney Koreli siyasetçi, hukukçu ve aktivist (d. 1956)

2020 - Hafız Rahim, Singapurlu futbolcu (d. 1983)

2020 - Vladimir Maksimoviç Salkov, Rus-Ukraynalı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)

2021 - Boris Andreyev, Eski bir Rus kozmonottur (d. 1940)

2021 - Þórunn Egilsdóttir, İzlandalı bir politikacıdır (d. 1964)

2021 - Geoff Makhubo, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1968)

2021 - Cihan Sedat, Mısırlı bir yazar, akademisyen, edebiyat eleştirmeni (d. 1933)

2022 - Tommy Jacobs, Amerikalı golfçü (d. 1935)

2022 - András Törőcsik, Macar eski futbolcudur (d. 1955)

2023 - Luis Suárez, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1935)

2024 - Jim Inhofe, Amerikalı siyasetçi (d. 1934)