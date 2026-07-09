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Yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş üst üste yeni transferlerini açıklıyor.

BEŞİKTAŞ SALİH ÖZCAN'I DA İSTANBUL'A GETİRDİ

Bugün Doğan Alemdar ve Alexander Nübel transferlerini duyuran siyah beyazlı kulüp, Borussia Dortmund'dan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılan milli oyuncu Salih Özcan'ı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın her konuda prensip anlaşmaya vardığı Salih Özcan bu gece saat 23:30'da İstanbul'a geldi.

28 yaşındaki futbolcu yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

BUNDESLIGA'DA 200'ÜN ÜZERİNDE MAÇA ÇIKTI

Almanya'da Köln altyapısında yetişen ve Holstein Kiel, Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarını giyen Salih Özcan Bundesliga'da 200'ün üzerinde maça çıktı. Son olarak formasını giydiği Borussia Dortmund'da 90'dan fazla resmi maça çıkan Salih Özcan Türkiye A Milli Takım'da 32 kez görev aldı.