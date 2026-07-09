19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile Bandırma Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztaylan’ın vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Öztaylan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’ın babasıydı.

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Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Cemal Öztaylan’ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere siyaset camiası ile Bandırma’da büyük üzüntüye neden oldu.