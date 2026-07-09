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Kaynak: İHA

19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile Bandırma Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Öztaylan’ın vefatı, ailesi tarafından duyuruldu. Öztaylan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’ın babasıydı.

Mehmet Cemal Öztaylan’ın cenazesi, 10 Temmuz Cuma günü Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Cemal Öztaylan’ın vefatı, başta ailesi ve yakınları olmak üzere siyaset camiası ile Bandırma’da büyük üzüntüye neden oldu.