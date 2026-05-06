Bahçeli'nin Öcalan'a statü verilmesi konusundaki ısrarı ve yaptığı statü tanımlaması siyaset gündemini hareketlendirdi. Kutlu Parti lideri Yusuf Halaçoğlu, Bahçeli'nin tanımlaması sonrası söylenecek söz kalmadığını ifade ederken şunları söyledi:

MHP Genelbaşkanı Devlet Bahçeli, Bebek katiliyle ilgili çıtayı biraz daha indirdi. Bu defa da “terörsüz Türkiye” politikasında bebek katiline “barış süreci koordinatörlüğü” verilmesi teklifinde bulundu. Her zaman olduğu gibi milletvekilleri de alkışladı. Artık eleştirilecek yanı kalmadı. Görünen odur ki, bir sonraki teklifi herhalde Genelbaşkanlık olacak!